Рассказ о прадеде маленькой липчанки победил на всероссийском конкурсе

Ученица восьмого класса школы в поселке Добринка Липецкой области выиграла во всероссийском конкурсе творческих работ «Дорога к обелиску».

На суд жюри Юля Жигулина представила рассказ под названием «Горжусь тобой, мой прадед!». Он посвящен ее прадедушке Парамонову Владимиру Терентьевичу, участнику освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков.

Работы оценивали народный артист России Юрий Назаров, певица Зинаида Сазонова, Герои России, ветераны, лучшие сотрудники спецподразделений и заслуженные работники культуры.

Церемония награждения состоялась в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе, пишет Lipetskmedia.