Липецкие школьники и их родители напишут «Диктант Победы»

Во всех школах Липецка 17 декабря пройдет День единых действий, участники которого напишут «Диктант Победы». Текст подготовило городское сообщество учителей истории и обществознания.

Тестирование проводится в рамках воспитательной акции «Прошлое в настоящем. Победе – 75!», пишет Lipetskmedia. По данным пресс-службы мэрии, написать диктант могут не только школьники, но также их родители и педагоги. Желающим следует подать заявку в оргкомитет, созданный в каждом общеобразовательном учреждении. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут признаны победителями.

Напомним, жители России проверили свои юридические знания в ходе правового диктанта, которой прошел с 3 по 10 декабря в режиме онлайн, а 6 декабря работали площадки для очного написания во всех регионах страны. Задача мероприятия — вызвать интерес к праву среди граждан. Эти знания являются неотъемлемой составляющей образованного человека.