Выживший при обрушении дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать

Чудом спасенный год назад из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать. Ребенок прошел несколько курсов реабилитации и готов встретить 2020 год в новой квартире.

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