Выживший при обрушении дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать
Чудом спасенный год назад из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать. Ребенок прошел несколько курсов реабилитации и готов встретить 2020 год в новой квартире.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Чудом спасенный год назад из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать. Ребенок прошел несколько курсов реабилитации и готов встретить 2020 год в новой квартире.
Подробнее — в сюжете «Известий».