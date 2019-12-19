Украинских военных научат вести уличные бои

В Львовской области начали строить учебный комплекс, на котором украинских военных будут учить вести бой в городских условиях. Об этом сообщило издание «АрмiяInform» со ссылкой на заместителя начальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ Владислава Пономарёва.

По его словам, город-полигон уже создан в минимальном объеме, на нем будут обучаться от восьми до 12 батальонно-тактических групп. Каждое подразделение будет практиковаться по две недели, а каждая прибывающая на восстановление боеспособности бригада будет учиться воевать в городах.

Он добавил, что дальнейшее финансирование учебного комплекса уже согласовано с начальником Генштаба. На данный момент комплекс похож на поселок городского типа, но будут добавлены другие объекты, в том числе шахта, гостиница, торговый центр и банк, пишет РБК.

С 31 октября по 4 ноября на полигоне ВСУ «Ягорлык» в Херсонской области прошли тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Бук М1», С-300ПТ. В российском МИД выразили озабоченность в связи с украинскими учениями у границы с Россией.