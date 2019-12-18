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Центр военно-тактических игр «Калашников» появился в Брянске

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В Володарском районе Брянска начал работу центр военно-тактических игр «Калашников», где местные юнармейцы будут отрабатывать элементы боевой подготовки. Занятия будут вести военнослужащие и офицеры запаса.

Снаряжение для пейнтбола, лазертага, фаертага, страйкбола, макеты АК для сбора и разбора предоставила Федерация военно-тактических игр. На торжественном открытии центра «Калашников» можно было увидеть демонстрацию приемов рукопашного боя и владения шашкой, а также выставку оружия, информирует интернет-газета «Брянские новости».

По последним данным, к движению юнармейцев в Брянской области присоединились свыше 13 тыс. ребят.

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