Военную игру «Щит и меч» проведут для детей из СНГ под Севастополем

В поселке Любимовка под Севастополем пройдет зачетная военно-тактическая игра «Щит и меч». Участие в ней примут школьники из отрядов международного детского центра «Артек».

Как сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, в игре, которая состоится 27 ноября у бронебашенной батареи № 30, примут участие 250 юнармейцев из 44 российских регионов и трех стран СНГ.

Участникам в возрасте от 12 до 17 лет предстоит обустроить полевой лагерь, преодолеть препятствие по навесной переправе, сдать нормативы по защите от оружия массового поражения. Они будут соревноваться в метании гранаты и оперативном оказании медицинской помощи. В программе также смотр-конкурс строя и песни.