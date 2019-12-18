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Программу реконструкции мостов разработают в Туле

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе ежегодного послания депутатам облдумы затронул тему состояния мостов в Туле. Он поручил администрации города и правительству региона подготовить программу реконструкции этих транспортных объектов по годам.

По словам Дюмина, за три года на бюджетные средства привели в порядок семь переправ. До 2022 года предстоит отремонтировать еще 14 мостов, передает ИА «Тульские известия».

Напомним, новую переправу через реку Упу в Туле возведут к концу 2021 года. Решено строить бесплатный мост в рамках муниципального заказа. На 60% проект будет профинансирован из регионального бюджета и на 40% — из городского.

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