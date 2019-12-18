Николай Дроздов и пенсионеры связали варежки для детей

В подмосковном Наро-Фоминске участники проекта «Активное долголетие» вместе с известными актерами кино и ведущими телевидения связали варежки для детей. К жителям присоединились заслуженный артист России Алексей Огурцов, актер и режиссер Анатолий Журавлев, а также ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов.

По словам Дроздова, варежки пригодятся ему при занятиях скандинавской ходьбой, которая помогает поддерживать себя в тонусе, передает НСН.

Все варежки направят в социально-реабилитационные центры и интернаты для детей. Всего мастер-класс во дворце культуры «Звезда» посетили более 100 пожилых людей.

18 ноября сообщалось, что пенсионеры в Московской области смогут бесплатно посещать государственные музеи региона. Предложение будет действовать до 1 апреля 2020 года в рамках реализации программы «Активное долголетие».