Американский архитектор погибла в Нью-Йорке под обломками здания

Архитектор Эрика Тишман погибла в Нью-Йорке после падения на нее обломка фасада 17-этажного здания. Инцидент произошел недалеко от Таймс-сквер во вторник, сообщает в среду, 18 декабря телеканал Fox News.

60-летняя Тишман шла по 49-й улице, когда на нее упал кусок фасада здания. Женщина получила черепно-мозговую травму и умерла до приезда медиков.

Компания, ремонтировавшая здание, в апреле была оштрафована за состояние фасада, небезопасное для граждан. Тогда фирма выплатила $1250. Управляющая компания должна была установить строительные леса вокруг здания, на фасаде которого были обнаружены трещины, но не сделала этого.

«Мы опечалены этой трагедией, и наши сердца обращены к семье погибшей», — говорится в заявлении владельцев здания.

Тишман была вице-президентом в фирме по управлению архитектурными проектами на Манхэттене.