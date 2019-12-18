Forbes составил рейтинг самых богатых иллюзионистов 2019 года

Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых магов по версии журнала Forbes. Его общее состояние оценивается в $875 млн.

Второе место занял дуэт иллюзионистов Пенна и Теллера. Они заработали $28 млн выступлениями в Лас-Вегасе и в собственном телешоу. Замыкают тройку члены группы фокусников The Illusionists.

Также в список высокооплачиваемых иллюзионистов попали пранкер, ведущий телешоу «Эффект Карбонаро» Майкл Карбонаро и звезда реалити-шоу Mindfreak Крисс Энджел.