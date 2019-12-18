Мобильные операторы планируют поднять цены на архивные тарифы

Мобильные операторы планируют повысить цены на архивные тарифы. Абонентская плата может вырасти в начале будущего года.

Речь идет об устаревших корпоративных и некоторых домашних тарифных планах на интернет и телевидение, которые не соответствуют современным экономическим реалиям.

Подробнее — в сюжете «Известий».