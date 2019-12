Гитара основателя группы Status Quo ушла с молотка почти за $160 тыс.

На торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £118,8 тыс. ($157 тыс.) была продана гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси. Об этом в среду , 18 декабря, сообщает ТАСС.

Инструмент компании Fender был приобретен гитаристом в 1968 году за £75. Он использовался музыкантом вплоть до 2015 года и, по словам Росси, прошел с ним почти 6 тыс. концертов. В частности, электрогитару можно было увидеть на концерте Live Aid на стадионе «Уэмбли» в 1985 году.

В рамках аукциона были реализованы также гитары Мика Джаггера из The Rolling Stones, экс-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона (1943–2001), рисунок Джона Леннона , сделанная вручную рубашка солиста группы The Cure Роберта Смита, штаны солиста группы Queen Фредди Меркьюри и десятки других лотов.

Британская рок-группа Status Quo выпустила свой дебютный альбом в 1968 году. К наступлению 1970-х коллектив уже обрел широкую популярность. Группа записала уже более 30 альбомов, наиболее известными песнями стали In The Army Now, Rockin' All Over the World и Down Down.