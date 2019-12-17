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Шнуров описал стихами встречу с трезвыми сварщиками завода «Росатома»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах описал встречу с трезвыми сварщиками на машиностроительном предприятии «Атомэнергомаш» (входит в «Росатом») в Волгодонске. Стихотворение он разместил на своей странице в Instagram во вторник, 17 декабря, снабдив его фотографией с сотрудниками завода:

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«Чтобы трезвого увидеть сварщика,
В Волгодонск я метанулся пулей.
Он предстал передо мною в маске,
Я подумал, чтобы запах алкоголя
Не сочился. Оказалось сказки.
Маску сняв, представился он, — Коля.
Это вам, Сергей, не песни петь на сцене,
Хотя мат способствует работе!»

В ходе посещения предприятия певец пообщался со сварщиками, поинтересовался их зарплатой, выдают ли им молоко за вредность, и узнал, как изготавливаются различные части реактора для атомных электростанций в России, Турции и Бангладеш. Шнуров также попробовал себя в качестве сварщика и заявил, что поменял мнение о представителях этой профессии. «Мощь завода поразила, поразило состояние и агрегатов, и состояние людей, все такие бодрые, удивлен, приятно удивлен», — цитирует слова музыканта ТАСС.

«Атомэнергомаш» пригласило Шнурова познакомиться с представителями профессии сварщика после того, как он 26 ноября, участвуя в беседе с министром образования России Ольгой Васильевой, заявил, что отечественный рабочий прочно ассоциируется с бутылкой водки. Чтобы рабочие профессии приобрели популярность среди молодежи, нужно, по словам музыканта, создать образ «сварщика, который станет Илоном Маском». Министр согласилась с ним, отметив, что от образа «сварщика с водкой» надо уходить.

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