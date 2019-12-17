Законопроект о запрете курения на кухнях в коммуналках внесли в Госдуму

Законопроект, которым предлагается запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир, внесли в нижнюю палату парламента депутаты от «Единой России».

Авторами стали первый зампред фракции Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета Сергей Герасименко.

Действующим законодательством установлен запрет на курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, отметили парламентарии. При этом в коммунальных квартирах есть помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры — кухня, коридор и санитарные помещения, уточняет «Москва 24».

«Таким образом, отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма», — цитирует «РИА Новости» текст пояснительной записки. Парламентарии считают, что предлагаемый законопроект устранит имеющуюся проблему.

В случае принятия законопроекта жители коммунальных квартир будут защищены от негативного воздействия табачного дыма, пишет REGNUM. Таким образом будут соблюдены законные права и интересы некурящих граждан, в том числе детей, считают инициаторы.

13 декабря сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева выступила с инициативой создать в российских поездах дальнего следования специальные места для курения.