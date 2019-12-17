Музей Победы дал старт главному новогоднему квесту страны

В музее Победы стартовал спектакль «Ёлка Победы». Это представление, в котором участвуют сами маленькие зрители. Дети переносятся в 1945-й, чтобы помочь Деду Морозу попасть на новогодний праздник. Музей также подвёл итоги конкурса «Нарисуй Ёлку Победы». Работы лауреатов конкурса превратятся в почтовые открытки и разлетятся по всей стране. Кульминацией вечера стала песня «В лесу родилась ёлочка» в исполнении сотрудников Росгвардии. «Ёлка Победы» будет проходить до 12 января наступающего года.