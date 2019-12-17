Меган Маркл назвали самым затравленным человеком Великобритании

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл возглавила рейтинг «самых несправедливо раскритикованных людей в 2019 году». Об этом пишет The Mirror.

Как писала британская газета 16 декабря, половина опрошенных жителей Великобритании подтвердили, что уходящий год был для Маркл непростым. Рейтинг она возглавила с большим отрывом от других участников, заработав 50% голосов респондентов. Американскую экс-актрису начали критиковать еще со свадьбы с принцем Гарри.

Второе место в списке досталось актеру Анту МакПартлину, подвергшемуся общественному порицанию после ареста за вождение в нетрезвом виде, третье — королеве Великобритании Елизавете II из-за Бориса Джонсона, который с ее одобрения распустил парламент. На четвертой строчке оказалась шведская экоактивистка Грета Тунберг, на пятом — автор кулинарных книг Алекс Голливуд. Как уточняет телеканал «360», в опросе приняли участие свыше 2000 человек.

В ноябре сообщалось, что кандидат Демократической партии на выборах 2016 года и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон высказала свою поддержку Меган Маркл, которую преследуют западные СМИ. Расовая принадлежность Маркл, чья мать — афроамериканка, стала одним из элементов критики. При этом экс-госсекретарь заметила, что ей неприятно, что СМИ позволяют печатать на своих страницах расистские и сексистские комментарии.