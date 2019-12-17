Семье погибшей при нападении волка девочки в Коми выплатят 300 тыс. рублей

В Коми семья девочки, которая летом погибла в результате нападения больного волка, получит из республиканского бюджета 300 тыс. рублей. Средства выделены сверх компенсации, которую выплатила администрация Удорского района.

14-летняя жительница поселка Едва вышла на улицу прогуляться вечером 4 августа. Девочка не вернулась домой, тогда отец отправился на ее поиски. Тело подростка обнаружили в центральной части поселка со следами укусов дикого зверя. По ходатайству администрации населенного пункта родителям погибшей была выделена максимальная сумма материальной помощи из резервного фонда Удорского района. Однако отец девочки указал, что сумма очень мала. В правительстве Коми отметили, что сумма, предложенная местной администрацией, не может компенсировать семье потерю, а действия муниципальных чиновников объясняются ограниченными финансовыми возможностями. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Областные власти приняли решение о выплате семье 300 тыс. рублей из республиканского бюджета. Кроме того, семье выделены путевки для оздоровления в санатории.