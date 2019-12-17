Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни

Смертный приговор вынесли бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу. Экс-лидер обвиняется в государственной измене. В 2007-м в стране начались массовые протесты. Чтобы сохранить власть, Мушарраф ввел военное положение, приостановил действие конституции. Но через год ему всё равно пришлось подать в отставку под угрозой импичмента. Мушарраф пришел к власти в 1999-м в результате госпереворота. За смертную казнь проголосовали двое судей из трех. И этот вердикт стал прецедентом. Сам Мушарраф сейчас живет в изгнании в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году. Возвращаться на родину он не собирается.