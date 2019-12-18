Завершился период ознакомления участников пенсионного рынка, экспертов и граждан с проектами федеральных законов, призванных внедрить гарантированный пенсионный план (ГПП). Что это такое, как к нему относиться и какое он имеет значение для россиян?

ГПП — это возможность для граждан собственными деньгами сформировать часть своей пенсии. Напоминает существовавший до 2014 года накопительный компонент — ОПС. Но с одним принципиальным отличием. Отчисления в рамках ОПС не были собственностью граждан. Это были обязательные взносы населения. По сути квазиналог.

В предложенной концепции средства, которые люди будут (если захотят, конечно) отчислять на свой персональный пенсионный план, станут только их деньгами. Именно гражданин решает, отдавать или нет, сколько, в какой пенсионный НПФ, как распоряжаться и своими накоплениями, и доходом, который формируется в результате управления этими деньгами негосударственным пенсионным фондом. Однако обжегшись на молоке, как известно, дуют на воду, поэтому естественно возникает резонный вопрос неоднократно обманутого в своих ожиданиях граждан — где гарантии?

Они заключаются в том, что инвестиционный доход не может быть потерян. Тут важно напомнить: результаты управления накоплениями негосударственными пенсионными фондами по итогам шести месяцев в 2019 году значительно обгоняют инфляцию — 10,1% против 2,3%. Да и в принципе НПФ показывают хорошую доходность — средняя за пять лет 7,2%.

А разве не может НПФ оказаться не успешным или просто обанкротиться? Может. Но всё равно обеспечивается защищенность средств. Во-первых, фонды по действующему закону гарантируют сохранность вкладов (заслуга правительства и Центрального банка, которых за многое можно и нужно критиковать, но за эту норму — спасибо!). Во-вторых, регулирование их инвестиционной деятельности — это предмет контроля ЦБ, что, конечно, сдерживает сами фонды в возможностях вложений, но обеспечивает дополнительную гарантию для их клиентов. В-третьих, те НПФ, которые допущены к пенсионному страхованию, выступают участниками АСВ. В-четвертых, готовится проект закона, предполагающий создание резервов для обеспечения финансовых прав вкладчиков.

Теперь, как принято спрашивать, а что мне с этого? Защищенный от потерь пенсионный план — хороший способ сформировать часть своего будущего дохода. Нравится нам или нет, но государство не в состоянии обеспечить пенсию в размере, достаточном для более или менее приличной жизни. Звучит, конечно, не очень приятно. Мы платим налоги, отчисляем взносы в ПФР со своей не очень большой зарплаты — около 40 тыс. рублей с среднем по стране — а государство не способно... Но стоит признать, что наша жизнь, зарплата и пенсия — это ответственность и нас самих тоже. Хочешь переложить ее на кого-то, в том числе и на государство, — получишь только то, что оно может дать. Пенсию оно обеспечивает минимальную. Средняя по старости — чуть более 15,5 тыс. рублей. А социальная и того меньше. Устраивает вас такая? Возможно на нее прожить? Вопросы риторические.

Но, на мой взгляд, социальная несправедливость проявляется не в низкой пенсии, а в отсутствии возможности сформировать ее. Низкая пенсия — следствие необходимости финансировать взносами нынешних работников обязательства перед пенсионерами в условиях сокращающегося количества трудящихся и увеличивающегося количества неработающих. Возможность накопить без риска потерять — хороший мотив для ответственного поведения по отношению к себе в будущем.

Конечно, всё это звучит и красиво, и убедительно, но не снимает с повестки два вопроса: а может ли гражданин откладывать на пенсию с такими доходами, как сейчас, и смогут ли НПФ прирастить те взносы, которые сделают россияне? На первый вопрос есть простой и сложный ответы. Для тех, чьи доходы позволяют откладывать на будущую пенсию, должна быть возможность эти отчисления делать максимально простым способом. Но рост доходов граждан — пока не решенная проблема. Смогут ли фонды увеличить взносы, зависит от деталей предложенной концепции и последовательности государства по ее реализации. Детали рынок сейчас обсуждает с ЦБ и Минфином — авторами концепции. Насчет последовательности — поживем —увидим. Но выбора у государства, по-моему, нет.

Автор — глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов

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