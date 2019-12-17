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Кражу 276 т взрывчатки расследуют в Башкирии

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В Башкирии расследуют кражу крупной партии взрывчатых веществ. Речь идет о 276 т взрывчатых отходов, которые могли похитить с оборонного предприятия «Авангард» в Стерлитамаке.

Местные правоохранительные органы возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о краже. Как пишет ИА «МедиаКорСеть», отходы образовались в результате утилизации военных снарядов.

Следствие не исключает, что хищение происходило в течение длительного периода времени — с ноября 2017 года по март 2019 года. Бывшее руководство предприятия факт кражи взрывчатки отрицает.

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