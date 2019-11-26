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В Свердловской области ФСБ обнаружила тайник со взрывчаткой

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Фото: пресс-служба ФСБ России по Свердловской области
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Тайник со взрывчаткой обнаружен сотрудниками полиции и ФСБ на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области. Об этом проинформировала во вторник, 26 ноября, пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

«По результатам осмотра подземного тайника, расположенного на территории городского округа Верхняя Пышма, из незаконного оборота изъято четыре гранаты «Ф-1» и семь гранат «РГД-5», — цитирует сообщение силовиков ТАСС. Проводится розыск лиц, причастных к организации тайника с гранатами.

18 сентября силовики обнаружили самодельное взрывное устройство в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии. В оперативном штабе региона пояснили, что члены группировки были обнаружены в частном доме накануне.

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