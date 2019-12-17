Пресс-конференция о новшествах при страховании жилья от ЧС. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса и вице-президента ВСС Сергея Ефремова, посвященная закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, а также новшествам в законодательстве о техосмотре.

Темы, которые обсуждаются на пресс-конференции:

— размер тарифов по страхованию жилья от ЧС, утвержденный на днях Президиумом ВСС;

— в каких регионах программы страхования жилья начнут работать в первую очередь;

— какие риски будут покрывать программы страхования жилья от ЧС;

— что должны сделать региональные власти, чтобы в соответствующем регионе работала программа страхования жилья;

— как будут заключаться договоры страхования жилья непосредственно с гражданами;

— какова степень готовности к реализации изменений в законе о техосмотре, которые вступают в силу летом следующего года, что уже готово, что осталось сделать, с какими трудностями сталкивается РСА.

Формально закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами. В настоящее время региональные власти решают вопрос о разработке программ страхования жилья. Предполагается, что первые страховые программы будут запущены в 2020 году.