Выставка «Я, Майя Плисецкая» откроется в Москве
Выставка «Я, Майя Плисецкая» открывается 18 декабря в галерее на Солянке.
Зрителям покажут шесть комнат, иллюстрирующих важные аспекты жизни примы. Белая — с роялем, где звучит посвященная Плисецкой музыка Родиона Щедрина. Черная — отражает отношения балерины с советской властью.
В основу выставки легла одноименная автобиография Майи Плисецкой, выпущенная в 1994 году.
Проект будет работать до 19 января.
Выставка «Я, Майя Плисецкая» открывается 18 декабря в галерее на Солянке.
Зрителям покажут шесть комнат, иллюстрирующих важные аспекты жизни примы. Белая — с роялем, где звучит посвященная Плисецкой музыка Родиона Щедрина. Черная — отражает отношения балерины с советской властью.
В основу выставки легла одноименная автобиография Майи Плисецкой, выпущенная в 1994 году.
Проект будет работать до 19 января.