Выставка «Я, Майя Плисецкая» откроется в Москве

Выставка «Я, Майя Плисецкая» открывается 18 декабря в галерее на Солянке.

Зрителям покажут шесть комнат, иллюстрирующих важные аспекты жизни примы. Белая — с роялем, где звучит посвященная Плисецкой музыка Родиона Щедрина. Черная — отражает отношения балерины с советской властью.

В основу выставки легла одноименная автобиография Майи Плисецкой, выпущенная в 1994 году.

Проект будет работать до 19 января.