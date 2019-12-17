Акция памяти прошла у монумента маршалу Коневу в Праге
В Праге прошли памятные мероприятия, посвященные 122-й годовщине со дня рождения маршала Советского Союза Ивана Конева. У монумента полководца его потомки, а также дипломаты и местные жители.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Праге прошли памятные мероприятия, посвященные 122-й годовщине со дня рождения маршала Советского Союза Ивана Конева. У монумента полководца его потомки, а также дипломаты и местные жители.
Подробнее — в сюжете «Известий».