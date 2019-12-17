В доме многодетной семьи нашли склад оружия
Склад оружия нашли в поселке Химози в Гатчинском районе Ленинградской области. В доме у многодетной семьи находился целый арсенал, состоящий в том числе из винтовок и автоматического оружия, бронежилетов с надписью Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Подробнее — в сюжете «Известий».
Склад оружия нашли в поселке Химози в Гатчинском районе Ленинградской области. В доме у многодетной семьи находился целый арсенал, состоящий в том числе из винтовок и автоматического оружия, бронежилетов с надписью Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Подробнее — в сюжете «Известий».