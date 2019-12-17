Одну из самых мощных пушек испытывают в России в улучшенном варианте

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире «Малка» завершится до конца декабря 2019 года, сейчас она проходит успешные испытания на полигоне. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

По его словам, было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение 2020 года планируется подготовить производство к серийному выпуску данных артсистем. В модернизированном варианте бортовую коробку, которая ранее выпускалась в украинском Харькове, заменили на отечественную.

20 ноября Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка». На видео запечатлены стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе.

2С7М «Малка» является модернизированным вариантом 2С7 «Пион», до сих пор считающимся одним из самых опасных и мощных орудий в мире. Пушка может стрелять различными снарядами, в том числе бетонобойными и химическими. Одной из особенностей является способность использовать спецбоеприпасы с ядерным зарядом.