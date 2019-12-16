В Москве открыли после ремонта Большой Москворецкий мост

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Большой Москворецкий мост после проведения капитального ремонта. Об этом 16 декабря сообщает «Москва 24».

В ходе церемонии открытия чиновник подчеркнул, что была поставлена задача отремонтировать мост в кратчайшие сроки. Мэр напомнил, что «мост, помимо того, что это инженерное сооружение, еще и памятник культуры» и рабочие его фактически разобрали и собрали заново, заменив и упрочнив основные конструкции и успев выполнить работы за 15 месяцев.

Собянин отметил, что с момента запуска моста 80 лет назад на нем не велись никакие серьезные ремонтные работы, а после капремонта срок его службы продлен еще на 100 лет, пишет RT.

Большой Москворецкий мост через Москву-реку длиной 553 м построили в 1937 году, уточняет НСН. Конструкция соединила Васильевский спуск и улицу Варварку с Большой Ордынкой. В 2007 году сооружение признали объектом культурного наследия.