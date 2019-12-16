Врач рассказал об ошибках при лечении горла

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в беседе с сайтом aif.ru рассказал о наиболее частых ошибках, которые люди допускают при лечении горла.

По словам специалиста, при появлении первых признаков заболевания горла — першения, болезненности при глотании — многие начинают лечиться ингаляциями, которые бывают разными: ультразвуковыми, паровыми, народными (когда дышат над картошкой, чайником). Прежде всего врач не рекомендует использовать паровые варианты, особенно если в горле ощущается отек. Также специалист указал на опасность самоназначения себе ингаляций, поскольку из-за нагрева усиливается отечность и человек легко может задохнуться. Также нельзя делать ингаляции, если есть повышенная температура тела — свыше 37,5, что ведет к усилению отечности.

Также не стоит принимать антибиотики при любой боли в горле. Например, боль при глотании далеко не всегда является симптомом ангины, и если причина болезни вирусная, антибиотики пользы не принесут. Также опасен отказ от приема антибиотиков при необходимости, например, при той же ангине, которая требует применения антибактериальной терапии. Признаками ангины являются высокая температура, которая плохо сбивается, сильная боль в горле. При ангине врач рекомендует постельный режим и прием специализированной терапии. Стоит помнить, что ангина чревата своими осложнениями — интоксикация бьет по жизненно важным органам: сердцу, почкам, суставам.

Также врач призвал ни в коем случае не использовать для лечения горла керосин, поскольку это смертельно опасно и чревато появлением онкологических заболеваний: рак корня языка, рак в полости рта, рак небных миндалин, рак гортани.

Кроме того, он призвал быть осторожнее с полосканием, особенно если это не специальные растворы и спреи. Например, с помощью соли можно пересушить слизистую задней стенки глотки, а сода «подарит» ощущение саднения и першения, что замедлит выздоровление.

Небезопасными, по мнению доктора, являются и ультрафиолетовые лампы: ультрафиолет полезен только при четком соблюдении инструкции, а если переусердствовать, легко можно сжечь себе всю слизистую. Также следует избегать народной терапии — луком, чесноком, имбирем. Кроме того, следует соблюдать температурный режим пищи — она не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной. Аккуратными стоит быть и с таблетками для рассасывания и не лечиться ими без меры, а лучше обратиться к врачу, чтобы он назначил индивидуальное лечение, опираясь на актуальное состояние.

4 декабря врач-иммунолог заявила о недопустимости приема антибиотиков для профилактики. Прием таких препаратов возможен исключительно определенными курсами и строго по показаниям.