Прямой эфир

Врач рассказал об ошибках при лечении горла

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в беседе с сайтом aif.ru рассказал о наиболее частых ошибках, которые люди допускают при лечении горла.

По словам специалиста, при появлении первых признаков заболевания горла — першения, болезненности при глотании — многие начинают лечиться ингаляциями, которые бывают разными: ультразвуковыми, паровыми, народными (когда дышат над картошкой, чайником). Прежде всего врач не рекомендует использовать паровые варианты, особенно если в горле ощущается отек. Также специалист указал на опасность самоназначения себе ингаляций, поскольку из-за нагрева усиливается отечность и человек легко может задохнуться. Также нельзя делать ингаляции, если есть повышенная температура тела — свыше 37,5, что ведет к усилению отечности.

За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
При этом каждый десятый житель страны не считает такую ситуацию нарушением своих прав

Также не стоит принимать антибиотики при любой боли в горле. Например, боль при глотании далеко не всегда является симптомом ангины, и если причина болезни вирусная, антибиотики пользы не принесут. Также опасен отказ от приема антибиотиков при необходимости, например, при той же ангине, которая требует применения антибактериальной терапии. Признаками ангины являются высокая температура, которая плохо сбивается, сильная боль в горле. При ангине врач рекомендует постельный режим и прием специализированной терапии. Стоит помнить, что ангина чревата своими осложнениями — интоксикация бьет по жизненно важным органам: сердцу, почкам, суставам.

Также врач призвал ни в коем случае не использовать для лечения горла керосин, поскольку это смертельно опасно и чревато появлением онкологических заболеваний: рак корня языка, рак в полости рта, рак небных миндалин, рак гортани.

Кроме того, он призвал быть осторожнее с полосканием, особенно если это не специальные растворы и спреи. Например, с помощью соли можно пересушить слизистую задней стенки глотки, а сода «подарит» ощущение саднения и першения, что замедлит выздоровление.

Небезопасными, по мнению доктора, являются и ультрафиолетовые лампы: ультрафиолет полезен только при четком соблюдении инструкции, а если переусердствовать, легко можно сжечь себе всю слизистую. Также следует избегать народной терапии — луком, чесноком, имбирем. Кроме того, следует соблюдать температурный режим пищи — она не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной. Аккуратными стоит быть и с таблетками для рассасывания и не лечиться ими без меры, а лучше обратиться к врачу, чтобы он назначил индивидуальное лечение, опираясь на актуальное состояние.

4 декабря врач-иммунолог заявила о недопустимости приема антибиотиков для профилактики. Прием таких препаратов возможен исключительно определенными курсами и строго по показаниям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор рассказал о борьбе с устойчивостью микробов к антибиотикам
Врач проанализировал список вызывающих бессонницу продуктов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019