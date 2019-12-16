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Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года. При этом данная инициатива не отменяет возможность использования документа в бумажном формате.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.

Сведения о трудовой деятельности, стаже, должностях, переводах и увольнениях работник сможет требовать от работодателя в электронном или бумажном виде.Также эти данные можно будет получать в МФЦ — в виде бумажного документа, а в ПФР — на бумажном носителе или в форме электронного документа, с использованием «Госуслуг» — в электронной форме.

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Кроме того, работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек и о праве работника сделать выбор между бумажным и электронным носителем посредством письменного заявления.

Закон вступит в силу с 1 января. В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных документов. С 2021 года — для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

11 декабря Совет Федерации одобрил проект о трудовых книжках в электронном формате. Как сообщает «Газета.ру», 3 декабря Госдума одобрила проект об электронных трудовых книжках.

О переходе на электронные трудовые книжки стало известно в июле из заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева на заседании правительства. Он отметил, что преимуществом подобного перехода является снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек.

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