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ФК «Краснодар» рассмотрит возможность трансфера двух легионеров

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В зимнее трансферное окно ФК «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами. Об этом 16 октября сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

По информации агентства, речь идет о полузащитниках Юнесе Намли и Кайо Фернандо да Силва Панталеан, более известном как Кайо. Оба футболиста не смогли заявить о себе должным образом, потому руководство клуба готово рассмотреть предложения по ним. Вместе с тем «Краснодар» может сохранить их до лета, но новый сезон оба спортсмена, вероятнее всего, начнут в составе других команд.

В «Краснодар» Кайо и Намли пришли летом 2019 года, трансфер обошелся клубу в €3 млн и €2 млн соответственно. Кайо провел три матча за главную команду и шесть за дубль. Намли сыграл в 18 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

13 декабря «Краснодар» проиграл «Хетафе» в гостевом матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и не смог пробиться в плей-офф еврокубков.

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