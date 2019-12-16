Первый детский технопарк появился в Саратове

В Саратове открылся первый детский технопарк «Кванториум», созданный на базе СГТУ имени Гагарина. Для детей от 12 до 18 лет утверждено 18 образовательных программ. За год здесь смогут пройти обучение 800 школьников.

Среди направлений: IT-технологии, промробоквантум, хайтек, наноквантум, VR-реальность и энерджиквантум, пишет ИА «Взгляд-инфо». Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что когда-то к региону были претензии из-за неразвитости научной школы: «Теперь, имея всё это, мы не можем только разговорами заниматься. Должны быть и деловые предложения».

Ранее сообщалось, что стационарные и мобильные «Кванториумы» появятся в селах и малых городах Ростовской области. Сеть учебных центров будет создана к 2025 году. В 2020-м планируется создать ключевой центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации».