Один человек погиб и 37 пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Один человек погиб и 37 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на Филиппинах в воскресенье, 15 декабря.

Отмечается, что в результате подземных толчков магнитудой 6,9 погибла при обрушении стены шестилетняя девочка.

Эпицентр землетрясения располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 км.

Погибшая и все пострадавшие находились в провинции Давао Дель Сур.

По данным газеты Manila Bulletin, землетрясение повредило 19 зданий, наблюдались перебои с электричеством.

3 ноября сообщалось, что количество погибших из-за двух землетрясений, потрясших филиппинский остров Минданао, достигло 21 человека.