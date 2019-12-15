У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье у побережья Филиппин. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, очаг залегал на глубине около 49 км. Эпицентр находился в 36 км от города Коронадал (население более 100 тыс. человек).

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

9 декабря сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение на Алтае. Его магнитуда составила 4,6.По интенсивности в эпицентре землетрясение отнесли к довольно сильным.