В Ингушетии вандалы разрушили древние башенные постройки

В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике. Следы погрома обнаружил учредитель местного историко-географического общества, когда проводил мониторинг памятников. Вандалы ночью выломали арочные камни с петроглифами в селении Бейни, спустили их вниз и собирались вывезти. Злоумышленников не остановил внушительный вес камней: десятки, а то и сотни килограммов. Местные власти призвали возможных свидетелей преступления как можно скорее обратиться в полицию.