В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый полк ПГРК «Ярс»

Состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае, а также очередного полка в Иркутском ракетном соединении, оснащенных мобильными «Ярсами». Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает Минобороны РФ.

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) находится около 200 мобильных пусковых установок. На смену вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» в боевой состав вводится подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс».

«Ярс» уже сегодня стал основой группировки РВСН. Предприятиями промышленности выдерживаются темпы поставки в войска элементов ракетного комплекса в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования. К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации.

В 2019 году в рамках Госпрограммы вооружения закуплено около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это позволило завершить перевооружение на ракетные комплексы «Ярс» трех ракетных полков и начать перевооружение еще одного ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард». За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76%.

Как заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, в 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.

В конце ноября Каракаев рассказал, что межконтинентальные баллистические ракеты 5-го поколения «Ярс» невозможно перехватить существующими средствами противоракетной обороны (ПРО).