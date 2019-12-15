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Дороги в Баварии польют рассолом для борьбы с гололедом

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Фото: Depositphotos
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Дорожные службы немецкой федеральной земли Бавария будут использовать рассол от производства соленых огурцов для борьбы с гололедом на дорогах. Об этом сообщило издание Deutsche Welle в воскресенье, 15 декабря.

Предложение применять рассол поступило от производителя солений и горчицы Develey в городе Дингольфинг. Глава компании Томас Хубер отметил, что «ради экологии становится возможным всё».

Рассола компании Develey хватит на около 1500 км дорог. В результате дорожные службы сэкономят почти семь тонн солевого раствора.

Develey обращают внимание на безотходность такого способа, несмотря на то, что для этого придется задействовать дополнительных сотрудников.

Правительство Баварии уже поддержало инициативу. По его мнению, это позволит сократить объем соли, которая попадает в окружающую среду.

Ранее 13 декабря московское отделение МЧС призвало водителей аккуратнее вести себя на дорогах из-за ухудшения погоды.

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