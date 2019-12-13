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МЧС предупредило о гололедице в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу. Об этом говорится 13 декабря на странице ведомства в Twitter.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 9:00 14 декабря по г. Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололед», — отметили спасатели.

Водителям рекомендовано соблюдать осторожность — снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и увеличить дистанцию.

В начале декабря московским автомобилистам порекомендовали отложить поездки из-за гололеда и мелких аварий на дорогах. С утра 4 декабря до утра 6 декабря в мегаполисе наблюдалась гололедица, ветер и метель.

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