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В Петербурге задержали подозреваемого в избиении и ограблении блокадницы

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Фото: РИА Новости/Сергей Николаев
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Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в избиении и ограблении 92-летней пенсионерки, жительницы блокадного Ленинграда. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что 28-летний сосед женщины по коммунальной квартире зашел в комнату 92-летней блокадницы и, применив к ней физическую силу, похитил продукты питания, личные вещи, мобильный телефон и 1,7 тыс. рублей», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Волк также добавила, что после обращения женщины в полицию на место происшествия оперативно выехали сотрудники МВД, после чего задержали подозреваемого неподалеку от места жительства пенсионерки. Похищенное у него было изъято, против злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

В мае сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи. Угрожая ей похожим на отвертку предметом, они связали ее скотчем и закрыли в ванной комнате, после чего вскрыли сейф и похитили деньги и ценности.

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