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Умер экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Журналист, бывший министр печати СССР Михаил Ненашев скончался в ночь на воскресенье, 15 декабря. Ему было 90 лет.

Причины смерти пока не ясны, рассказал «РИА Новости» секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

«Это действительно огромная, невосполнимая потеря, это целая эпоха, которая вот, к сожалению, сейчас ушла», — отметил он.

Ненашев родился 10 ноября 1929 года. С 1975 года возглавлял отдел пропаганды ЦК КПСС, затем был главным редактором газеты «Советская Россия», главой Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Гостелерадио, с июля по ноябрь 1991 года возглавлял советское Министерство печати и информации. С 2006 года руководил кафедрой периодической печати в Московском государственном университете печати.

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