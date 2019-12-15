Вдова боксера Дадашева подала иск к американской Атлетической комиссии

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на на представителя команды спортсмена.

Агентство уточняет, что целью иска Апушкиной является материальная компенсация, размер которой не сообщается.

Дадашев умер 23 июля в больнице в США. 28-летний российский боксер был госпитализирован с отеком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Спортсмену сделали операцию, однако спасти его не удалось.

По словам Апушкиной, рефери был обязан защитить жизнь и здоровье боксера и закончить поединок. Она назвала подобное поведение халатностью и непрофессионализмом и заявила, что намерена судиться с Атлетической ассоциацией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери.