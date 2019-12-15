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В «Роскосмосе» отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Отложены испытания создающегося 11 лет кислородно-водородного двигателя для «Ангары». Об этом в воскресенье, 15 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие «Роскосмоса»).

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«Продолжаются работы по подготовке стенда к испытаниям двигателя РД-0146Д, которые перенесены на 2020–2021 годы», — сообщает НИЦ РКП.

Двигатель РД-0146Д должен будет применяться на разгонном блоке КВТК, который планируется использовать на ракетах-носителях «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

Отмечается, что кислородно-водородный двигатель обладает возможностью многократного включения в ходе полета.

Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева (предприятие «Роскосмоса») Сергей Кузнецов рассказал, что летные испытания КВТК на ракете «Ангара» планируется начать в 2027 году при выделении необходимого финансирования.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

4 марта стало известно, что Министерство обороны РФ планирует использовать ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» для выведения своих спутников с космодрома Восточный до 2025 года.

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