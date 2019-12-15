Прямой эфир

Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

0
Фото: commons.wikimedia.org/Lisa Gansky
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончался советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, сообщает 14 декабря агентство БелТА.

Спортсмену было 50 лет. О причинах смерти не сообщается.

Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Белоруссии (1992, 2000, 2002 годы). Он начал свою карьеру в 1985 году в ярославском «Торпедо», а затем перешел в минское «Динамо». Также он играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Баффало Сэйбрз» и московское ЦСКА.

В 1989 году в составе сборной СССР выиграл молодежный чемпионат мира, а в составе белорусской сборной выступал на двух Олимпийских играх и шести чемпионатах мира. В 2005 году он завершил профессиональную карьеру. В последнее время тренировал хоккейную команду «Шахтер» (Солигорск).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер восьмикратный призер «Тур де Франс» Пулидор
Скончался чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019