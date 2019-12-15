Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

Скончался советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, сообщает 14 декабря агентство БелТА.

Спортсмену было 50 лет. О причинах смерти не сообщается.

Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Белоруссии (1992, 2000, 2002 годы). Он начал свою карьеру в 1985 году в ярославском «Торпедо», а затем перешел в минское «Динамо». Также он играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Баффало Сэйбрз» и московское ЦСКА.

В 1989 году в составе сборной СССР выиграл молодежный чемпионат мира, а в составе белорусской сборной выступал на двух Олимпийских играх и шести чемпионатах мира. В 2005 году он завершил профессиональную карьеру. В последнее время тренировал хоккейную команду «Шахтер» (Солигорск).