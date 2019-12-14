Самый мощный ледокол в мире «Арктика» завершил этап ходовых испытаний

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол «Арктика» успешно завершил этап ходовых испытаний.

«14 декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода», — приводит слова сообщения пресс-службы завода «РИА Новости».

Отмечается, что в ходе программы испытаний первого этапа специалисты проверили ход от резервных дизель-генераторов, связь, навигацию и бытовые системы ледокола. Также была достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов.

Ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания 12 декабря. Проверялось соответствие параметров ледокола заявленным проектным характеристикам и техническим описаниям, испытывалась надежность судовых систем и оборудования.

«Арктику» планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. При этом на Балтийском заводе в Петербурге сейчас идет строительство еще двух атомоходов того же проекта 22220 — «Сибирь» и «Урал».

Контракт на строительство головного ледокола «Арктика» был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляла 37 млрд рублей. Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я станут самыми большими и мощными в мире.