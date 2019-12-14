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В США семья передает по наследству 141-летний пирог

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Фото: twitter.com/KRON4 News
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В семействе Раттингер из американского штата Мичиган передается по наследству пирог 1878 года, пишет OzarksFirst.

Как рассказала Джули Раттингер, в XIX веке пирог испекла ее прапрабабушка Фиделия Форд.

Женщина сама изобрела рецепт и ввела в обычай выдерживать выпечку год перед подачей на стол. Однако в 1878 году женщина скончалась, и пирог решили сохранить. С тех пор он стал реликвией семьи.

«Это здорово. Это традиция, наследие», — отметила Джули.

До нее о сохранности пирога заботился ее отец, который скончался в 2013 году.

В прошлом году сообщалось, что в Египте обнаружили сыр возрастом 3,2 тыс. лет.

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