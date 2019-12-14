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Физлицам запретили ввозить в ЕС продукцию растительного происхождения

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Новое фитосанитарное законодательство ограничивает ввоз в страны Евросоюза продукции растительного происхождения без сертификата, сообщается на официальном сайте таможни Финляндии.

Закон вступает в силу 14 декабря 2019 года.

Фитосанитарный сертификат будет необходим для ввоза свежих фруктов, ягод, овощей и корнеплодов. Уточняется, что требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.

Также наличие документа понадобится для провоза саженцев, материалов для разведения растений, семян, срезанных цветов и веток.

«Ввоз растений ужесточился для более эффективной борьбы с распространением вредителей растений на территории ЕС», — говорится в сообщении.

При наличии фитосанитарного сертификата физическое лицо сможет ввозить в страны ЕС не более двух килограммов продукции, однако отмечается, что при их добровольной сдаче на таможне санкции применяться не будут.

13 декабря Россельхознадзор допустил возможность введения временных ограничений на поставки картофеля и цитрусовых из Китая.

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