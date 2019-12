На 87-м году жизни скончался сыгравший в «Крестном отце» Дэнни Айелло

Американский актер Дэнни Айелло скончался в США в возрасте 86 лет. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера Трейси Миллер.

По ее словам, мужчина умер в четверг после непродолжительной болезни.

Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Впервые на сцену он вышел в возрасте 35 лет, а первый фильм с его участием вышел на экраны в 1972 году. Актер работал с Вуди Алленом и Фрэнсисом Фордом Копполой, у которого снялся в «Крестном отце – 2».

В 1990 году его номинировали на «Оскар» как лучшего актера второго плана за роль в фильме «Делай, как надо» (Do the Right Thing, 1989), режиссером которого выступил Спайк Ли. Айелло был номинирован, хотя никогда не брал уроки актерского мастерства. Однако он уступил награду Дензелу Вашингтону.