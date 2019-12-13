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Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.

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Согласно законопроекту, предусматривается обязательный досудебный порядок возврата просроченных долгов физических лиц. Взыскатель может обратиться в суд только в том случае, если должник не расплатился в течение 30 дней после получения предложения о возврате долга. Особенности взаимодействия с должником при возврате долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) могут устанавливаться правительством России.

Взаимодействие с гражданином по возврату долгов могут осуществлять только кредитор, профессиональная коллекторская организация, действующая в интересах кредитора. С должниками по кредитам смогут взаимодействовать только те кредиторы или коллекторы, которые есть в госреестре. Возврат долгов за ЖКУ смогут осуществлять управляющие компании, товарищества собственников жилья или жилищные кооперативы.

Также предлагается включить в госреестр организации, которые занимаются возвратом просроченных долгов по кредитам. К их числу предлагается отнести кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды.

Взаимодействовать с должником они смогут с помощью «робота-коллектора», личных встреч, текстовых и голосовых сообщений. Не включенные в реестр организации смогут общаться с должником только с помощью почтовых отправлений.

Юридические лица, включенные в госреестр, должны иметь свой сайт, электронную почту и договор обязательного страхования. Как сообщили в пресс-службе Минюста, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит право вводить ограничения на отдельные способы взаимодействия с должниками и исключать организации из госреестра за неоднократные нарушения.

Ранее 13 ноября вице-президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» (НАПКА) Александр Морозов сообщил, что чаще всего россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту из-за трудного финансового положения.

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