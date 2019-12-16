Добровольное изгнание: сахалинское село оказалось в транспортной блокаде

О рухнувшем мосте около сахалинского Рыбновска написали десятки СМИ. Прибрежное село — почти 20 лет как официально вымершее. Однако местные жители упорно возвращаются к родному берегу, где даже не работает сотовая связь. Губернатор Сахалинской области пожурил муниципальных чиновников, которые не отреагировали на просьбу о помощи из Рыбновска, хотя номинально делать этого вообще не должны. В показательной истории отдаленного села разбирались «Известия».

Самые крайние

Сахалин оказался практически целиком парализован из-за циклона, который обрушился на остров в четверг, 12 декабря. Метель и перепады температур привели к тому, что дороги превратились в каток. А где-то жители остались попросту без них.

Так произошло с отдаленным прибрежным селом Рыбновск. Единственное, что связывает его с районным центром, — мост. Он рухнул, когда местный предприниматель пытался на двух грузовиках довести в село запас продуктов. Мост обрушился под весом автомобиля, и оно оказалось в снежном капкане.

сахалин Обрушившийся мост по дороге в Рыбновск Фото: sakhalin.info

Продукты, топливо и медикаменты с запасом завозятся в село Рыбновск еще осенью, отметила руководитель регионального агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева. «Но к Новому году местные предприниматели хотели доставить дополнительный груз... И произошла такая ситуация, — объявила она. — Пока информации о какой-то дополнительной потребности не поступало».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в охинское село выехала рабочая группа, в состав которой вошли сотрудник отдела по ЧС, полицейский и медик из центральной районной больницы. «Если жителям Рыбновска потребуется экстренная медицинская помощь, будет привлечена санитарная авиация», — пообещал глава региона, добавив, что власти региона «изучают вопрос улучшения транспортной доступности села».

Летите вертолетом

Село Рыбновск оказалось в затруднительной ситуации еще до того, как на регион обрушился циклон. 11 ноября региональное отделение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) сообщило, что администрация Охинского района, к которой принадлежит населенный пункт, отказалась помочь местным жителям. По данным организации, местная жительница позвонила в администрацию Охи с просьбой предоставить транспорт, чтобы доставить в село продукты питания, лекарства и пенсии.

На что сначала получила совет самостоятельно оплатить вертолет, а позже официальный отказ. На совещании в администрации решили, что не будут предоставлять машину из-за непогоды и плохого состояния дорог, и перенаправили женщину к губернатору.

Автор цитаты «Администрация муниципального округа не имеет возможности направить вертолет, так как его попросту нет, как и средств на его аренду», — так представительница мэрии Любовь Мурадова объяснила, почему посоветовала обратиться за помощью в Южно-Сахалинск.

В итоге местный предприниматель, имя которого не называется, организовал доставку продуктов в Рыбновск. По данным Sakhalin.Info, забитые едой и лекарствами «КамАЗ» и «Урал» оказались в снежной досаде, не доехав буквально 5–10 км до села. «КамАЗ» с продуктами и лекарствами остался на дальнем берегу, мост разрушен. Ни туда, ни обратно проехать нельзя. Как нам дальше быть, непонятно», — пожаловалась местная жительница.

Ситуацию взяли под контроль в Южно-Сахалинске, расположенном на другой части острова. Об этом губернатор Сахалинской области Виталий Лимаренко сообщил в соцсетях. «Администрация Охинского района оперативно отреагировать на происшествие не сумела», — говорится в сообщении.

грузовик «КамАЗ» с продуктами и лекарствами Фото: sakhalin.info

У главы Охинского района Сергея Гусева другая версия. Он заявил, что о транспортной блокаде Рыбновска речи не идет — есть ледовая переправа. Продуктов населению хватит, никакого дефицита нет. К тому же официально села вообще не существует — его расселили 20 лет назад, добавил Гусев.

Действительно, Рыбновска нет на балансе, дорога к нему не обслуживается. Но «там наши с вами жители», подчеркнул зампред областного правительства Владимир Сидоренко на заседании комиссии по ЧС. «Понять, что там происходит, можно было, только отправив специально обученных людей, — заявил он. — Я не знаю, может, там люди умирали уже, а у вас не было критической ситуации. Это хорошо, что всё хорошо, а если бы было всё плохо? Если бы действительно нужно было реагировать буквально поминутно?»

В правительстве Сахалинской области «Известиям» сообщили, что сейчас ситуация в Рыбновске стабильная. «В сельском фельдшерско-акушерском пункте сформирован набор необходимых медикаментов. Также у местных жителей отсутствует потребность в продуктах питания, имеются запасы топлива», — сказали в департаменте информационной политики региона. В ближайшее время будет решено привлечь к ремонту моста рыбопромышленные предприятия или восстановить его за счет районного бюджета, добавили там.

На краю с лососем

Google Maps не с первого раза находит Рыбновск, расположенный в 186 км от центра Охинского района. На фотографиях — пустой, по виду заброшенный пляж с одинокой лодкой, ржавые рыболовные судна, а также медведица с детенышем, исследующие следы человеческой деятельности. Единственный вопрос про село: «Кто работал на рыбе?»

Рыбновск находится на севере самого северного городского округа Сахалине, зимой температура здесь достигает минус 40 градусов. С селом не только нет регулярного транспортного сообщения, но и связи. «Там односторонняя связь. В селах таксофоны, по которым местные жители могут позвонить, а вот им дозвониться нельзя», — рассказывал уроженец Рыбновска сахалинским журналистам, которые не могли связаться с населенным пунктом.

Электроэнергия подается из генераторов в ограниченное время, по телевизору работает только два канала, сотовая связь не работает. В 20 км располагается еще одно почти полностью заброшенное село с похожим названием Рыбное. В этих местах работает компания «Рыбновский лосось». Сахалинцы говорят, что, хотя село почти отрезано от сообщения, продукция этого предприятия поставляется всегда свежая.

В правительстве региона «Известиям» сообщили, что в Рыбновске на сегодняшний день живет не больше 21 человека. Численность населения зависит от сезона — летом десятки людей приезжают в село отдохнуть и порыбачить. Кроме того, у подавляющего большинства рыбновцев нет регистрации в этом населенном пункте. «У многих местных жителей имеется жилье в Охе, которое было предоставлено в соответствии с программой расселения сел. Однако граждане продолжают жить в селе Рыбновске», — констатировал собеседник издания.

Автор цитаты В администрации Охинского района на момент написания материала не ответили на запрос «Известий».

Почти все 20 человек — пенсионеры, представители коренных малочисленных народов Севера. Единственное занятие для местных — рыбалка, о чем косвенно свидетельствуют новости о пропавших на побережье рыбаках. Кроме того, представители КМНС жаловались на конфликты с охранниками стана, которые не дают им ловить положенную им по закону рыбу.

«Мы, островитяне, всегда жили за счет рыбы: поймали свои 40 хвостов и спокойно перезимовали, что бы ни произошло. Сейчас ситуация в корне изменилась. Нам не позволяют делать того, на что мы имеем право, и мы намерены с этим бороться», — жаловались участники пикета перед охинской администрацией в 2017 году.

Не могу без берега

В конце 1930-х в Рыбновске, когда-то известного как деревня Калиновка, жили больше тысячи человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, там насчитывалось 96 жителей. Рыбновск был признан так называемой неперспективной деревней (их еще называют депрессивными) в 2001 году.

«Почти все [местные жители] имеют квартиры в Охе, но уезжают туда на рыбалку или просто уже не могут жить без рыбновского побережья, — сказал «Интерфаксу» глава Охинского района Сергей Гусев. — В основном там живут пенсионеры, детсада и школы в селе нет, так как семьи с детьми живут в Охе».

После переселения вернулись в основном представители коренных этносов — и некоторые из них бросили жилье в Охе с немалыми долгами по квартплате, утверждают местные СМИ. В итоге де-юре населенного пункта нет, де-факто — есть. Бюджет содержать его не обязан.

Автор цитаты Проблема полумертвых сел — общая для всего Дальнего Востока. Помимо мест обитания КМНС, речь идет о сотнях населенных пунктов, которые создавались при добывающих предприятиях. После распада Советского Союза большинство из них перестало существовать. Опустели сотни гектаров земли в Магаданской области, Хабаровском крае, Якутии и на Сахалине. Так, осенью власти Колымы решили закрыть поселки Яблоновский и имени Матросова — в них не осталось ни жителей, ни инфраструктуры. Та же проблема существует и в других северных регионах России, в том числе Архангельской области и ЯНАО.

В Сахалине, по последним данным, порядка сотни умирающих поселков, где в школах выпускной устраивают в лучшем случае для одного ребенка. Среди самых проблемных сел чиновники называли Тельновское, Тихменево, Трудовое и Соболиное, где жителей насчитываются на порядок больше, чем в Рыбновске. Проблема в том, что после расселения люди на возвращаются на старые места, — на новых им не хватает либо возможности заниматься сельским хозяйством, либо рабочих мест.

Власти Сахалинской области несколько раз пытались принять закон о расселении неперспективных сел. В 2016 году работа забуксовала, новый вариант закона находится на рассмотрении с прошлого года. П о последней официальной информации, в первую очередь под расселение попадут 72 села с населением меньше 100 человек. В 37 поселках живут меньше 20 человек, еще в 22 — до полусотни.

общество Фото: ТАСС/Владимир Смирнов



«Здесь нет работы — только случайные сезонные заработки, нет никаких предприятий обслуживания, условий для образования и детей — словом, о какой-то комфортной среде обитания и говорить не приходится. А вот об асоциальном поведении — сколько угодно. Люди уезжают, бросая свое жилье, которое, понятное дело, разрушается. Ветшают и многоэтажки: если в таком доме заколочена половина квартир, то соседям уже оставаться здесь неуютно», — говорит депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников, разработавший проект регионального закона о поддержке неперспективных сел. Однако после первого чтения он так и лежит на рассмотрении: для принятия мер необходимы поправки в федеральное законодательство.