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Цикл занятий «Путешествие в страну ЖКХ» провели в школах Якутии

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В Якутии специалисты филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)» разработали и провели для школьников 9–11-х классов и первокурсников средних специальных учебных заведений серию занятий «Путешествие в страну ЖКХ».

Учащимся рассказали о производственном процессе, функционировании котельного хозяйства, энергосберегающих мероприятиях, необходимости своевременной оплаты ЖКУ, возможности получения субсидии, отмечает ИА SakhaNews. Подростки научились различать понятия «жилищные услуги» и «коммунальные услуги», уяснили, каким образом надо считывать показания приборов учета, а также узнали, как влияет пластик на жизнь нашей планеты.

В соответствии с комментариями педагогов идет подготовка второго цикла уроков «Путешествие в страну ЖКХ».

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