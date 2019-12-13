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В России задумались о запрете на ввоз картофеля и цитрусовых из Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россельхознадзор выразил обеспокоенность из-за случаев выявления карантинных объектов в партиях цитрусовых и картофеля, ввозимых в Россию из Китая. В ведомстве допустили возможность введения временных ограничений на поставки данной продукции в страну, говорится на сайте службы 13 декабря.

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По данным ведомства, с 29 октября по 9 ноября проходил визит делегации Россельхознадзора в КНР с целью ознакомления с системой карантинного фитосанитарного контроля растительной продукции. Была выявлена недостаточная эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля в Китае.

«В 2019 году было выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов в цитрусовых (восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка) и два случая обнаружения в партиях картофеля (вироид веретеновидности клубней картофеля и золотистая картофельная нематода)», — отметили в службе.

В связи с выявлением вредных организмов в продукции ведомство было вынужденно усилить контроль за ввозом из Китая цитрусовых и картофеля. В ближайшее время будут проведены переговоры с китайской стороной и вынесено предупреждение о возможном временном ограничении на поставки в РФ этой продукции.

Россельхознадзор с 18 декабря вводит ограничения на ввоз продукции пяти мясных компаний Аргентины и двух — Парагвая. Меры принимаются, так как в продукции компаний обнаружили стимулятор роста — рактопамин.

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